Магазины в Карелии снизили торговую наценку

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в третьем квартале составил 22,5% - меньше, чем год назад.

Это следует из опросов руководителей организаций, которые ежеквартально проводит Карелиястат.

В третьем квартале 2019 года торговая наценка составляла, в среднем, 22,8%. По мнению ритейлеров, уровень торговой наценки ниже того, который нужен для возмещения их затрат и получения необходимой прибыли. По мнению руководителей организаций, им необходимо увеличить наценку еще на 12,2 процентных пункта. Сколько организаций собирается увеличить торговую наценку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".