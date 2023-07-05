Магистралям города горняков Карелии сделали «инъекции» (ФОТО)

Власти Костомукши отчитались о ямочном ремонте струйно-инъекционным методом.

Подрядчик завершил работы по аварийному ямочному ремонту струйно-инъекционным методом установкой «турба». Работы выполнены на всей сети магистральных доро Костомукшиг: шоссе Горняков, улицы Антикайнена, Ленина, Парковая, Строителей.



Об этом городские власти сообщили в социальной сети.



«Это временная мера, направленная, в первую очередь, на устранение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.



С наступлением благоприятных погодных условий без осадков, обещают власти города, запланирован ремонт «картами» на пересечении улицы Интернациональная — Ленина, на проспекте Горняков, около перекрестка с улицей Советской, а также на Строителей, в районе заповедника «Костомукшский» и поворота на Лувозеро.











