Магнитная буря ожидается утром 2 июля

Специалисты предупредили о магнитной буре, которая может начаться из-за необычной причины.

О магнитной буре уровня G1.7 по пятибалльной шкале, которая может начаться утром 2 июля, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По предварительным данным, буря может начаться ранним утром 2 июля. В Лаборатории подчеркнули, что спровоцирует бурю не совсем обычная причина — рост плотности межпланетного газа, а не увеличение его скорости.

При этом буря не должна поделиться долго, поскольку рост плотности газа будет краткосрочным. Предполагается, что она может продолжаться не более 6 часов.