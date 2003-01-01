Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

Магнитная буря, начавшаяся в последний день сентября, всё ещё продолжается.

И стабилизации магнитосферы пока не ожидается, говорят в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону.

— Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в 3 раза, со 100 до 300 тысяч градусов. Некоторую поддержку оказывает умеренное значение напряженности межпланетного магнитного поля. Именно его пики совпали со вчерашними пиками колебаний магнитного поля. В настоящее время величина поля снизилась в 2 раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2, — говорят эксперты.

Накануне вечером вновь наблюдались интенсивные зоны полярных сияний. В московском регионе сияние было плохо видно глазом, но уверенно регистрировалось с помощью телефонов и фотоаппаратов. Вновь значительное число сообщений поступило из северо-восточных регионов страны. Были сияния и в Карелии.

Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Возможность снижения бури до «желтого» уровня уже в ближайшие часы есть, но обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации.