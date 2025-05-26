Магнитная буря на Земле вновь усилилась

По предварительным расчетам, текущий геошторм может быть рекордным по продолжительности.

Магнитная буря, бушующая на Земле с 1 июня, вновь усилилась. Сегодня утром, 3 июня, она достигла уровня G3 — сильная буря. Об этом говорят данным, опубликованные в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Текущая буря, ставшая следствием грандиозной вспышки на Солнце в конце мая, началась ночью 1 июня и в пиковый период достигала уровня G4, «очень сильная буря». Вчера, 2 июня, мощность бури снизилась до средних значений, но сегодня геошторм вновь увеличил свою мощь.

Как уточнили в Лаборатории, длительность геомагнитных возмущений превысила 50 часов, и есть вероятность, что это рекордное значение для текущего солнечного цикла.