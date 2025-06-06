Магнитная буря началась на Земле

Утром 6 июля на планете начался геошторм.
Магнитная буря мощностью более 1 по 5-балльной шкале началась на Земле сегодня утром, 6 июля. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Мощность бури невелика - чуть выше G1. Серьезно повлиять на планету, таким образом, она пока не может.
Напомним, несколько рекордных по размерам протуберанцев отделилось от Солнца за последние дни.
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