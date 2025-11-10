Магнитная буря накроет Землю

В ближайшие два дня прогнозируют магнитные бури.
Во вторник, 11 ноября, на Земле ожидается магнитная буря. По прогнозам метеоролога Михаила Леуса из центра погоды «Фобос», буря достигнет уровня G1–G2 по пятибалльной шкале.
По данным ученых, сегодня облако солнечного вещества достигнет Земли после мощной вспышки класса X1.7, произошедшей на Солнце в воскресенье. Буря начнется вечером 11 ноября и продлится до утра 12 ноября. Полностью магнитосфера успокоится только во второй половине дня в среду.
10 ноября были зарегистрированы слабые магнитные возмущения, они усилятся в ближайшие сутки. Примерно в 18:00 класс магнитной бури начнет повышаться. В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что пик бури ожидается около полуночи с 11 на 12 ноября, когда активность достигнет уровня G2.
Это уже вторая волна магнитных бурь за неделю — с 6 по 8 ноября также наблюдались геомагнитные возмущения, почти достигшие сильного уровня.