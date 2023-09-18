Магнитная буря обрушилась на Землю

Волна солнечной плазмы ударила по планете вечером 18 сентября.

О магнитной буре рассказали в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». По информации специалистов, волна солнечной плазмы ударила по Земле вечером 18 сентября. В ночь на 19 сентября по северным регионам России наблюдалось яркое полярное сияние.

В настоящий момент на Земле продолжает бушевать магнитная буря. Как сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря началась 18 сентября примерно в 21.00 по московскому времени, причем за последние часы она серьезно усилилась.

Ранее глава Минздрава Карелии предупредил о негативных последствиях магнитной бури для населения. Скачки артериального давления, упадок сил, головную боль, нарушения сна могут испытывать люди, страдающие сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. По словам министра, минимизировать негативные проявления можно, ограничив физические нагрузки, проведя больше времени на свежем воздухе и хорошо выспавшись.