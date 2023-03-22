Магнитная буря обрушится на Петрозаводск

В пятницу, 24 марта, столицу Карелии ожидает 5-балльная магнитная буря.
Как сообщает сайт gismeteo.ru, в ближайшие дни, 23 и 24 марта в Петрозаводске разыграется магнитная буря. Ее мощность будет достигать 5-6 баллов, что соответствует показателям «слабая» и «умеренная» буря.
По данным сайте «Гисметео», пик геомагнитной активности придется на пятницу, 24 марта.
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