Магнитная буря ожидается на Земле

Вспышка высшего класса произошла на Солнце в ночь на 18 июня.

Мощная вспышка высшего класса X произошла на Солнце около часа ночи по московскому времени сегодня, 18 июня. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вспышка получилась одной из самых мощных в нынешнем году. Предыдущее подобное событие произошло на Солнце в конце мая, и переход с весны на осень увенчался сильнейшими магнитными бурями. Данная вспышка случилась в активной области, которая в настоящее время продолжает находиться в зоне влияния на Землю.

В Лаборатории пока воздерживаются от точных прогнозов, но геомагнитные возмущения возможны уже вечером этого дня, 18 июня, а утром 20 июня возможна магнитная буря