Магнитная буря ожидается в начале недели

Специалисты предупредили о вероятности магнитного шторма.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о скорой вероятности магнитной бури.
Магнитный шторм, по расчетам, может произойти во вторник, 17 декабря. Приблизительное время начала бури - около полудня, продолжаться она будет несколько часов.
Буря не предполагается сильной - до G1.
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