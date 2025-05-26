Магнитная буря угрожает планете 9 июня

Специалисты предупредили о магнитной буре в начале недели.

В понедельник, 9 июня, на Земле может начаться магнитная буря. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитные возмущения начнутся ещё ночью, а примерно с 9 утра по Москве ожидается буря.

Впрочем, ее продолжительность, вероятно, будет невелика, как и мощность. Предполагается, что буря достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале.