Магнитные бури планетарного масштаба обрушились на Землю

Ученые рассказали, когда последствия магнитных бурь проявятся над территорией Европейской части России.
Сегодня утром, 5 февраля, на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1, — пояснили ученые.
Уже сейчас полярные сияния, наблюдающиеся в ночной зоне Западного полушария, достигли 10-го (максимального) уровня интенсивности. Яркие сполохи отмечаются над всей территорией Канады и северными штатами США.
Влияние магнитных бурь на регионы России станет заметно сегодня около 18-19 часов вечера, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны.
Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как северное сияние выглядит с борта Международной космической станции.