Магнитные бури прогнозируют на Земле в воскресенье

Пик геомагнитных возмущений в воскресенье ожидается в первой половине дня.

Виной прогнозируемых геомагнитных возмущений небольшой протуберанец (это плотные конденсации холодного вещества, поднятые над поверхностью линиями магнитного поля), выброшенный в среду, 23 июля, в сторону планеты, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— Основная масса солнечного вещества доберётся до орбиты Земли 27 июля в воскресенье, предварительно в первой половине дня. Столь долгое время транзита, почти четверо суток против обычных 2-3 дней, связано с небольшими размером и массой выброса. Такие объекты, в отличие от крупных выбросов, пробивающих всё на своём пути, обычно вязнут в солнечном ветре, смешиваются с ним и, в результате, не столько движутся самостоятельно, сколько «плывут по течению» как более плотное облако газа, вмороженное в разреженный фоновый поток. Четверо суток транзита —это как раз примерно 4 дня пути от Солнца к Земле для потока солнечного ветра, — пояснили эксперты.

Геомагнитное воздействие на планету, согласно расчетам, будет в диапазоне от слабого до умеренного. Вероятность магнитных бурь на воскресенье составляет около 60%. Облако плазмы придёт к Земле около 9 утра по московскому времени. Пик геомагнитных возмущений должен прийтись на середину дня.

Стабилизируется ситуация в понедельник.

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