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Минувший май оказался близок к температурному рекорду

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фото: Александр Орлов / "Столица на Онего"

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Май 2025 года стал невероятно теплым месяцев на Земле.

Третий месяц весны 2025 года стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений, сообщает Лента.ру со ссылкой на Guardian, которое, в свою очередь, публикует результаты исследования специалистов.

Средняя глобальная температура поверхности планеты достигла 15,79°С — на 0,53 градуса выше, чем средний показатель в мае с 1991 по 2020 годы.

Многие европейские страны из-за жары столкнулись с засухой, скудным урожаем и угрозой нехватки воды в том случае, если летом также будет наблюдаться недостаток осадков.

Весна оказалась суше нормы для южных регионов России, Украины, Турции, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, юга Австралии и Африки. Кроме того, в мае температура поверхности моря в Северо-Восточной Атлантике достигла рекордно высокого уровня.

 

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