Минувший май оказался близок к температурному рекорду

Май 2025 года стал невероятно теплым месяцев на Земле.

Третий месяц весны 2025 года стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений, сообщает Лента.ру со ссылкой на Guardian, которое, в свою очередь, публикует результаты исследования специалистов.

Средняя глобальная температура поверхности планеты достигла 15,79°С — на 0,53 градуса выше, чем средний показатель в мае с 1991 по 2020 годы.

Многие европейские страны из-за жары столкнулись с засухой, скудным урожаем и угрозой нехватки воды в том случае, если летом также будет наблюдаться недостаток осадков.

Весна оказалась суше нормы для южных регионов России, Украины, Турции, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, юга Австралии и Африки. Кроме того, в мае температура поверхности моря в Северо-Восточной Атлантике достигла рекордно высокого уровня.

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