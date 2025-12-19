«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

Въездной знак «Маяк» входит в тройку лидеров народного голосования.
Во II Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» участвует въездной знак из Карелии. Открыто голосование за лучшие объекты в небольших населенных пунктах — в этой категории представлен «Маяк» из Сумского посада.
Въездной знак «Маяк» села Сумский Посад в Беломорском районе Карелии был открыт 27 июня 2017 года в рамках празднования дня Преподобного Елисея Сумского и стал одним из заметных символов населенного пункта.
Участие в голосовании уже приняли свыше тысячи человек. На момент написания материала тройку лидеров составляют поселок Кетченеры в Республике Калмыкия, сельское поселение Екатериновка в Самарской области и Сумский Посад в Карелии. У Кетченеров 30,42% голосов (338 проголосовавших), у Екатериновки — 24,84% (276 голосов), у Сумского Посада — 23,94% (266 голосов).
Далее следуют станица Полтавская Краснодарского края с 16,2% (180 голосов), городской округ Коломна Московской области с 1,8% (20 голосов), сельское поселение Селендума‑Улус Ехэ‑Цаган в Республике Бурятия также с 1,8% (20 голосов) и Монгун‑Тайгинский кожуун в Республике Тыва, набравший 0,99% голосов.
Пользователи соцсети могут поддержать понравившийся объект, проголосовав в онлайн‑опросе во «ВКонтакте». Сроки голосования с 10:00 20 декабря до 10:00 23 декабря 2025 года.