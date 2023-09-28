Макаров объяснил свой уход с поста гендиректора «КСМ» «естественным развитием компании»

Николай Макаров, ставший в этом году виновником ДТП с пострадавшим ребенком, покинул пост руководителя крупной строительной кампании. Узнали, почему.

С недавних пор акционерным обществом «Специализированный застройщик «КарелСтройМеханизация» руководит Борис Жадановский, ранее занимавший кресло исполнительного директора «КСМ». Семидесятилетний Николай Макаров ушел с поста гендиректора, но остался совладельцем компании: 70,45 % доли уставного капитала акционерного общества остались у него. Многие решили, что данная кадровая перемена связана со страшной аварией, участником которой в апреле этого года стал Макаров. В ДТП серьезно пострадала трехлетняя девочка. Об этом пишет «МК в Карелии».

Но как объяснил журналисту издания Николай Макаров, его уход - «это естественное развитие компании».

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