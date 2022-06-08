«Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск

В торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» этим летом снова откроется «Макдоналдс».

Как рассказал «Столице на Онего» предприниматель, президент «Холдинга «Лотос» Леонид Белуга, «Макдоналдс» планируется открыть в торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» в июле.

«Точная дата пока не определена, но он точно откроется с 1 по 31июля. Кто будет собственником и под каким именем откроется заведение, тоже еще не известно», - сказал Леонид Белуга.

Ранее сообщалось, что сменщик McDonald's в России представил новый логотип. На новом логотипе российского «Макдоналдса» будут изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер.

Напомним, McDonaldʼs объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».