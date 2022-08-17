Максим Антипов посетил места съемок фильма «Любовь и голуби» в Карелии

Глава администрации Медвежьегорского района и титулованный самбист Максим Антипов рассказал о благоустройстве мест съемок ленты «Любовь и голуби».

Максим Антипов посетил Городской парк и улицу Нижняя, где снимался фильм «Любовь и голуби». Об этом глава администрации Медвежьегорского района рассказал в соцсети.

По словам Антипова, в Городском парке начаты работы по укладке плитки на центральной площади парка; ведутся работы по подключению электроосвещения и продолжаются работы по устройству дорожек вдоль берега. Благоустройство парка проходит в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

На улице Нижняя выполнена подготовка основания под асфальтирование дороги; начаты работы по укладке бордюрного камня для устройства пешеходных тротуаров. Проект реализуется к 40-летию фильма «Любовь и голуби».

Ранее сообщалось, что в Карелии благоустроят место съемок романтической комедии «Любовь и голуби».