Максим Антипов рассказал, как разбирается с хейтерами в соцсетях Карелии

Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.

Максим Антипов — чемпион России и чемпион мира по боевому самбо. После завершения спортивной карьеры боец стал чиновником. Он руководил республиканским комитетом по спорту и делам молодежи, был заместителем министра спорта. Затем спортсмен занял кресло главы администрации Медвежьегорского района — именно здесь и возникли сетевые баталии с оппонентами местной власти. Сам Максим Антипов утверждает, что конфликта нет. По его версии, при помощи жалоб в полицию он защищает честь — свою и своей команды — от некорректных нападок критиков.

«Никакого конфликта нет. Люди пишут в соцсетях вещи оскорбительного характера, которые касаются моих сотрудников, лично меня… Я не понимаю, почему это происходит. Вас дебилом назвали, уродом, мудаком… Когда такие слова появляются, действительно, мы направляем данные в министерство внутренних дел. Это нормально. Почему нет-то?», — объяснил свою позицию Максим Антипов в беседе со «Столицей на Онего».

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