Максим Бочкарев и Игорь Софонов приговорены к пожизненным срокам за резню в Деревянном

Верховный суд Карелии сегодня, 8 июля, вынес приговоры троим участникам массового убийства в поселке Деревянное Прионежского района.

Летом 2023 года резню в этом поселке устроили 40-летний житель Деревянного Максим Бочкарев и 39-летний петербуржец Игорь Софонов. Третьим участником тех событий стал 36-летний также житель Деревянного Александр Дмитриев. В те дни погибли семь человек.

Прокуратура запросила пожизненный срок для первых двух участников. Для третьего участника преступления гособвинение запросило 24,6 года колонии строгого режима.

В итоге судья Дмитрий Михайлов приговорил Бочкарева и Софонова к пожизненному сроку, а Дмитриева к 19 годам.

Напомним, в ночь на 1 августа 2023 года в Прионежском районе поступил звонок о пожаре в доме. Прибывшие спасатели после тушения обнаружили тела двух человек. Сразу после этого они увидели, что горит еще один дом неподалеку. Всего в двух пожарах были найдены тела шести человек - пятеро мужчин и одна женщина - с телесными повреждениями и признаками насильственной смерти.

Преступники попытались скрыть следы убийства, устроив поджог. По версии следствия, трагедия случилась после застолья с алкоголем. Злоумышленники ворвались в два дома, расправились с соседями, похитили некоторые личные вещи и подожгли дома.

Позже выяснилось, что за десять дней до этого они совершили насильственные действия в отношении другой жительницы села и убили ее. Тело женщины нашли 3 августа 2023 года.

Преступников задержали практически сразу. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Выяснилось, что все они ранее были судимы. А Софронов даже служил в зоне СВО в составе одного из подразделений, составленных из заключенных.