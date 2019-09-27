Максим Галкин отрастил усы и бороду (ФОТО)

Шоумен ошарашил Instagram переменами в своей внешности.

Сегодня шоумен удивил подписчиков в Instagram, показав свою фотографию с усами и густой бородой, пишет "Узнай все".

"Оставляем?, – обратился Галкин к пользователям с вопросом.



Не сказать, что борода Галкину не идет, но нынешний образ артиста сильно контрастирует с его привычным видом. Кстати, непонятно, накладная это борода, настоящая или вообще фоторедактор.

Не так давно поклонники Максима Галкина узнали, что его прямые волосы – результат выпрямления кудряшек, что для многих стало открытием. И если к смене причесок Галкина уже все привыкли, то к его растительности на лице – нет.