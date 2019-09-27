Максим Галкин отрастил усы и бороду (ФОТО)

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Шоумен ошарашил Instagram переменами в своей внешности.
Сегодня шоумен удивил подписчиков в Instagram, показав свою фотографию с усами и густой бородой, пишет "Узнай все".
"Оставляем?, – обратился Галкин к пользователям с вопросом.
Не сказать, что борода Галкину не идет, но нынешний образ артиста сильно контрастирует с его привычным видом. Кстати, непонятно, накладная это борода, настоящая или вообще фоторедактор.
Не так давно поклонники Максима Галкина узнали, что его прямые волосы – результат выпрямления кудряшек, что для многих стало открытием. И если к смене причесок Галкина уже все привыкли, то к его растительности на лице – нет.
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Максим Галкин удивил Сеть, отрастив усы и густую бороду ⠀ #Шоумен ошарашил Instagram переменами в своей внешности — теперь его сравнивают с Джигурдой. #uznayvse ⠀ Не так давно поклонники Максима Галкина узнали, что его прямые волосы — результат выпрямления кудряшек, что для многих стало открытием. И если к смене причесок Галкина уже все привыкли, то к его растительности на лице — нет. ⠀ Сегодня шоумен удивил подписчиков в Instagram, показав свою фотографию с усами и густой бородой. «Оставляем?», — обратился #МаксимГалкин к пользователям с вопросом. Не сказать, что борода Галкину не идет, но нынешний образ артиста сильно контрастирует с его привычным видом. Кстати, непонятно, накладная это #борода, настоящая или вообще фоторедактор. ⠀ Буквально на час фотография бородатого Галкина набрала около 60 тысяч лайков. Первыми в комментариях бородатого Максима отписались Наташа Королёва и Светлана Лобода. Женщины отметили, что это «очень красиво». ⠀ Одни поклонницы Максима считают, что #Галкин стал мужественным и брутальным с бородой, другим такой вид категорически не нравится. Кто-то отметил, что, если покрасить Галкина в рыжий, он будет очень похож на Никиту Джигурду. Только вот Джигурда уже давно сменил рыжину на седину. ⠀ А что вы посоветуете Максиму Галкину❓ ⠀ ⠀ Подпишись на @uznayvse, чтобы быть в курсе последних новостей из мира шоу-бизнеса
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