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Максимальное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки

Новости. Общество
12:04, 12 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 808 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 21 932 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 773 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 828 972.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 195 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 168 049. За прошедшие сутки скончались 808 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 482 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 августа остаются 1 248 798 человек.

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