Максимальные скидки при обмене минут Tele2 на Xiaomi увеличились до 12000 рублей

Tele2 расширяет возможности акции «Обмен минут на Xiaomi». Клиенты компании cмогут несколько раз воспользоваться выгодным предложением. При этом максимальный объем скидок увеличился с 4 000 до 12 000 рублей.

Опрос показал, что более половины участников акции, которые уже обменяли минуты на скидку на смартфон Xiaomi, хотели бы воспользоваться предложением вновь. Им было бы интересно купить гаджеты по выгодной цене не только для себя, но и для своих близких.

В ответ на пожелания клиентов Tele2 изменила условия акции. Теперь обменять минуты на Xiaomi можно несколько раз. При этом максимальная скидка при покупке одного смартфона осталась прежней — 4 000 рублей, а количество минут, которые абонент может обменять в период акции, увеличилось до 12 000. Теперь клиенты оператора смогут трижды воспользоваться максимальной скидкой при покупке смартфона по акции. Напомним, что сроки кампании оператор продлил до конца 2022 года.

В Tele2 уверены, что предложение будет актуально в канун 23 Февраля и 8 Марта. По данным исследований, смартфоны входят в топ подарков, которые хотели бы получить мужчины и женщины на гендерные праздники в 2022 году. Наиболее желаемый подарок для мужчин на 23 Февраля — это гаджеты (53%). Получить на 8 Марта электронику хотели бы 50% россиянок.

Увеличенный объем скидки — это не единственный сюрприз, который приготовил оператор для поклонников бренда Xiaomi к праздникам. В розничной сети Tele2 при покупке по акции «Обмен минут на Xiаomi» моделей Redmi 9 °C (64 Гб) и Redmi 10 (128 Гб, 64 Гб) до 13 марта клиенты получат в подарок комплект наклеек или нашивок.

Популярность Xiaomi у пользователей смартфонов в России растет. Согласно аналитическому отчету компании Canalys, по результатам 4 квартала 2021 года Xiaomi лидирует по числу поставленных устройств на российском рынке. Доля вендора составила 31%, рост — 49% по сравнению с 2020 годом. Подробнее о том, как обменять минуты на скидку и купить смартфон по выгодной цене, — на сайте tele2.ru.

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