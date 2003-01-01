Максимальный размер больничного увеличится в России

Максимально возможная сумма больничного в России вырастет почти до семи тысяч рублей.
В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. То есть максимально возможная сумма больничного в России увеличится до 6827,4 рубля в сутки, сообщается в официальном новостном Телеграм-канале Социального фонда России.
— Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, — уточнили в Соцфонде.
Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года.
· В 2026 году: до 6827,4 руб. (сейчас — 5673,97 руб.)
· В 2027 году: до 7860,27 руб.
· В 2028 году: до 8489,04 руб.
Ранее стало известно, что более 95 млн рублей потратил соцфонд Карелии на оплату больничных пособий за первые 6 месяцев 2025 года. Напомним, Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных. Ведомство предложило обязать врачей сообщать, если лист оформлялся пациенту четыре и более раз в течение полугода.