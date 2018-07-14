Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем женой!" — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit, сообщают РИА Новости.

Напомним, Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого являлась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, получившая пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей. В августе суд освободил Васильеву условно-досрочно.