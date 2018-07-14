Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
20:40, 14 Июля 2018

Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

По теме

Чего нам ждать от встречи Путина и Трампа в Хельсинки?
14.07.18 14:49
ФОТО: "Впервые за многие годы удалось объединить людей разных политических взглядов и убеждений"
14.07.18 13:34
В Хельсинки к саммиту Путина и Трампа заваривают крышки канализационных люков
13.07.18 17:20
Все новости
Загрузка...

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем женой!" — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit, сообщают РИА Новости. 

Напомним, Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого являлась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, получившая пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей. В августе суд освободил Васильеву условно-досрочно.

По теме

Чего нам ждать от встречи Путина и Трампа в Хельсинки?
14.07.18 14:49
ФОТО: "Впервые за многие годы удалось объединить людей разных политических взглядов и убеждений"
14.07.18 13:34
В Хельсинки к саммиту Путина и Трампа заваривают крышки канализационных люков
13.07.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 1
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 8
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 4
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»