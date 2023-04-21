«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии

В республике в 2023 году были зарегистрированы 2 случая туляремии, сообщили в паблике Центра общественного здоровья Карелии.

Случаи опасной инфекции были отмечены в Кондопожском и Сортавальском районах зарегистрированы 2 случая туляремии.

Туляремию относят к особо опасным инфекциям, для которой характерны лихорадка, интоксикация и клинические проявления в зависимости от механизма заражения. Так, могут отмечаться поражения кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов. Специалисты называют туляремию «малой чумой» за схожесть проявлений.

Заражение туляремией происходит при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении продуктов питания и воды, куда попал возбудитель туляремии от больных грызунов, при вдыхании пыли, образующейся при переработке зерна, перекладке сена и соломы, где также находится возбудитель туляремии.

Установлено, что от человека к человеку инфекция не передается, отмечается в соцсети. Заражения жителей республики произошли во время пребывания на дачных участках и на лесных территориях, прилегающих к населенным пунктам.