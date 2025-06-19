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Мальчик, которого укусил клещ в Карелии, по-прежнему в реанимации

Новости. Общество
14:00, 20 Июня 2025
фото: Валерий Соловьев / VK

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О его состоянии рассказал отец ребенка, известный в Петрозаводске тренер Валерий Соловьев.

Состояние ребенка остается тяжелым, рассказал Валерий. Он по-прежнему просит молиться за сына.

«Сейчас очень важный период в истории болезни Всеволода. Визуально кажется ничего не происходит. Но, к сожалению, это совсем так. В мозговых клетках всë ещë может продолжаться разрушительный процесс. А это самый страшный и, к сожалению, невидимый процесс. Может идëт, а может не идëт. Это мы узнаем на следующем плановом МРТ мозга. (10-12 дней)», — написал на своей странице в ВК папа мальчика.

В Минздраве Карелии также «Столице на Онего» сообщили, что ребенок в реанимации, улучшений пока нет. В ИТАРе он уже три недели. 9-летний Всеволод дышит с помощью ИВЛ.

Напомним, мальчика укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа ребенка, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, в Пряжинском районе. После случившегося папа ребенка посоветовал всем жителям Карелии прививаться. Именно вакцинация может защитить и детей, и взрослых от опасных инфекций. 

Добавим, что более 3,2 миллионов россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. С жалобами на укусы клещей в медицинские организации с начала сезона активности клещей обратились более 309,5 тысяч россиян. Чаще всего клещи кусают россиян в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Удмуртской Республике. В этих регионах зафиксировано наибольшее количество обращений из-за укусов клещей. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что на севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей.

 

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