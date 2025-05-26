Мальчик в Петрозаводске, находившийся в коме после нападения клеща, открыл глаза

Отец пострадавшего от клещевого энцефалита ребенка рассказал о его состояния.

Мальчик Всеволод, введённый в медикаментозную кому и прооперированный после нападения клеща, открыл глаза. Об этом рассказал на своей странице в соцсети его отец, карельский биатлонист Валерий Соловьев.

«Врачи выводят его из состояния медикаментозной комы. К сожалению он пока не может самостоятельно дышать, за него полностью дышит аппарат ИВЛ. Врачи говорят надо, надо начать дышать самому, — написал отец. — Состояние тяжëлое, но наверное вот сейчас уже стабильное. Сегодня смог открыть глаза, правда долго нет сил фокусировать их».

Мужчина поблагодарил всех неравнодушных людей за поддержку и призвал помолиться за здоровье сына.

Напомним, ранее 9-летний ребенок попал в реанимацию после нападения клеща. У мальчика был найден энцефалит.