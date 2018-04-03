Ребенок-инвалид из поселка Карелии, которого врачи отправили на доживание домой, пошел на поправку

Маленький Захар из поселка Кончезеро, который стал инвалидом из-за ошибки врачей, пытается жить назло всем страшным прогнозам, но ему очень нужна наша помощь.

Мы уже писали, что в поселке Кончезеро живет 4-летний Захар, который из-за ошибки врачей роддома стал инвалидом. Теперь он может дышать только через трубку, вставленную в горло. Это очень тяжело, но ему помогают родители, которые спят по очереди уже 4 года, потому что необходимо постоянно откачивать жидкость из трубки.

Консилиум врачей 2,5 года назад признал заболевания Захара несовместимыми с жизнью и отправил его домой на доживание, а он выжил, несмотря на все страшные прогнозы.

Родители, волонтеры, неравнодушные люди, меценаты, журналисты - все по-своему боролись за Захара. И старания не прошли напрасно – Минздрав вспомнил о мальчике-инвалиде и предложил помощь в организации лечения.

Недавно в Санкт-Петербурге Захару сделали операцию, вставив гастростому, которая позволяет кормить ребенка напрямую через живот. Теперь остатки пищи не попадают в дыхательную трубку, после операции малышу стало гораздо легче дышать.

Но, как рассказала мама Захара – Юлия Еремина, в Питерской клинике после операции врачи порекомендовали для ребенка приобрести вертикализатор. Это подъемное устройство, необходимое для того, чтобы активизировать опорно-двигательные функции за счет стимуляции опорной нагрузки, а также во избежание почечной и легочной недостаточности и остеопороза. Дальнейшее постоянно лежачее положение сильно повышает риск того, что кости конечностей постепенно начнут истончаться и разрушаться.

Стоит это приспособление 188 тысяч рублей. Конечно, это не миллион, но для семьи Ереминых и такая сумма неподъемная, поэтому волонтеры снова открыли сбор.

Читатели "Столицы на Онего" уже помогли однажды собрать деньги на операцию Захару в Израиле, где врачи обещали снять трубку из горла, чтобы мальчик смог самостоятельно дышать. И летом Захар отправится на эту сложную и жизненно важную операцию, а пока надо продолжать бороться за жизнь.

Если вы захотите помочь Захару купить вертикализатор:

Карта Сбербанк: 5469 2500 1106 1862 Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна