«Маленькая перевалка»: жители Петрозаводска поделились старыми фото района без высоток

Горожане опубликовали снимки в местном паблике.

Жители карельской столицы вспоминают, какой был район Перевалка до строительства высотных домов. Фото опубликовали в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.

«Ещё совсем маленькая Перевалка, без высоток и торговых центров. Предположительно, 2008 год», — написали авторы поста.

Часть горожан с ностальгией вспоминают былые времена, когда не было многоэтажек. Однако не придерживаются такого мнения. Некоторые пользователи соцсети написали в комментариях, что было бы неплохо снести все старые «хибары», чтобы в районе не плодились маргинальные личности и не распространялись наркотики.

Ранее горожане вспоминали, как ходили по пешеходному переходу напротив ПетрГУ.