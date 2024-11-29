«Маленькая перевалка»: жители Петрозаводска поделились старыми фото района без высоток

Горожане опубликовали снимки в местном паблике.
Жители карельской столицы вспоминают, какой был район Перевалка до строительства высотных домов. Фото опубликовали в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.
«Ещё совсем маленькая Перевалка, без высоток и торговых центров. Предположительно, 2008 год», — написали авторы поста.
Часть горожан с ностальгией вспоминают былые времена, когда не было многоэтажек. Однако не придерживаются такого мнения. Некоторые пользователи соцсети написали в комментариях, что было бы неплохо снести все старые «хибары», чтобы в районе не плодились маргинальные личности и не распространялись наркотики.
Ранее горожане вспоминали, как ходили по пешеходному переходу напротив ПетрГУ.
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