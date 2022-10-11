Маленькая школьница попала под колеса автомобиля в Петрозаводске

Иномарка сбила 10-летнюю девочку на улице "Правды" в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 28 ноября, в 17.07 на улице "Правды" около дома 38-Б 52-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Девочка получила травмы. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.