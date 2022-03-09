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Маленькие дети чуть не сгорели вместе с дачей на севере Карелии

Новости. Происшествия
07:15, 15 Марта 2022
фото: 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК/ВК

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Стали известны подробности пожара в дачном доме под Костомукшей, где мужчина получил ожоги.

Напомним, 10 марта, в 15.24 пожарно-спасательные подразделения Костомукши в числе 13 человек и 3 единиц техники участвовали в тушении пожара в кооперативе «Дачник» недалеко от города. В 16.16 пожар был ликвидирован. Сгорел дачный дом. В пожаре пострадал мужчина, получивший 10% ожог лица. Ему было назначено амбулаторное лечение.

В паблике второго пожарно-спасательного отряда сообщается о том, что в момент возникновения мужчины в доме не было, однако в здании находились дети 5 и 7 лет. Как объяснил хозяин дачи, по прибытию на дачный участок, он начал протапливать дровяную печь, находящуюся в доме. Потом вышел на улицу, оставив детей одних. Когда вернулся в дом, обнаружил открытую входную дверь, из которой шел дым. Попытавшись самостоятельно найти в помещении детей, мужчина получил ожоги лица и шеи. Впоследствии он узнал о том, что оба ребенка самостоятельно покинули горящую дачу и были доставлены очевидцем в Межрайонную больницу № 1 в Костомукше.

«Предположительно, причиной пожара является детская шалость с огнем при эксплуатации отопительной печи. По факту пожара проводится проверка», — говорится в сообщении спасателей.

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