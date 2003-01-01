«Маленькие победы»: родители укушенного клещом Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

Мальчик набрал вес и стал чаще улыбаться.

Десятилетний Всеволод из Карелии, которого в мае укусил энцефалитный клещ, продолжает упорно бороться за выздоровление. Его отец, Валерий Соловьев, сообщил 3 октября о новых, пусть и небольших, но очень важных победах мальчика.

Интенсивная физиотерапия дает свои результаты.

— В Севином взгляде всё больше ясности, а улыбка становится частым гостем — сейчас это бесценно, — написал 3 октября отец мальчика.

Реабилитация продолжается. Каждый день она приносит новые тёплые моменты и маленькие победы. Сева уже прибавил 5 килограммов — это говорит о правильно подобранном лечебном питании и том, что его организм набирается сил.

Севу и его родителей поддерживают неравнодушные люди из разных уголков страны. Недавно из Крыма им пришла посылка с подарками и нужными вещами Посылку получила и передала семье руководитель Благотворительного фонда имени Арины Тубис Юлия Филиппова.

— На фото — милый котёнок-подарок и множество заботливых вещей, собранных с любовью. Такие знаки участия окрыляют. Спасибо каждому, кто рядом — за молитвы, добрые слова и поддержку семьи. Сева его семья идут вперёд, шаг за шагом, и верят: у Севы всё получится, — написал отец Всеволода. Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая мальчика увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Ему поставили диагноз - клещевой энцефалит. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве. Ранее родители начали сбор средств. За 2 недели было собрано почти 7 миллионов рублей. Не только жители Карелии, но и всей страны следят за состоянием юного петрозаводчанина.