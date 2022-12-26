Маленький мальчик в Карелии приставил нож к горлу обидчика

В Костомукше на комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели инцидент с ребенком, который напугал сверстника игрушечным ножом.

Так, 12 административных материалов рассмотрели на прошлой неделе в администрации КГО на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил в администрации Костомукши.

По информации секретаря комиссии, в одном из инцидентов маленький мальчик, решив заступиться за друга, достал игрушечный нож, который выглядел как настоящий, и приставил его к горлу обидчика. Неприятель воспринял эти действия как угрозу. Комиссия разъяснила несовершеннолетнему последствия таких действий согласно Уголовному кодексу РФ, а также поставила его на профилактический учет в органы системы профилактики Костомукши.

Также среди правонарушений, совершённых подростками, выявлены случаи мелкого хищения, побоев, оскорбления, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нахождение в ночное время суток без сопровождения законных представителей.

Кроме того, комиссия рассмотрела четыре материала, касающихся неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей.