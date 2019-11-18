Маленький ребенок чуть не выпал из окна в Петрозаводске

Инцидент произошел 17 ноября на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.30 в пожарно-спасательную службу сообщили о том, что в жилом доме на Скандинавском проезде, 16 в окне квартиры на четвертом этаже находится 4-летний ребенок.

Пожарные прибыли на место, зашли в квартиру, осмотрели мальчика и передали его полиции.

Ранее пожарные спасли ребенка в Кондопоге.