Маленький ребенок чуть не выпал из окна в Петрозаводске

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Инцидент произошел 17 ноября на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.30 в пожарно-спасательную службу сообщили о том, что в жилом доме на Скандинавском проезде, 16 в окне квартиры на четвертом этаже находится 4-летний ребенок.
Пожарные прибыли на место, зашли в квартиру, осмотрели мальчика и передали его полиции.
Ранее пожарные спасли ребенка в Кондопоге.
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