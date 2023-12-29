Маленький ребенок на неуправляемой ватрушке вылетел под колеса авто

Мальчик шести лет катался на ватрушке с горки и выехал прямо на дорогу.
О дорожном происшествии в Муезерском районе рассказали в ГИБДД республики.
ДТП произошло в среду, 3 января, в 13.30, в поселке Ледмозеро. Там 6-летний мальчик катался на ватрушке с горки и вылетел на дорогу. В это время ехал автомобиль Ford. Водитель заметил ребёнка и успел остановить свой автомобиль. Неуправляемая ватрушка врезалась в заднее левое колесо остановившейся машины.
Ребенка доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
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