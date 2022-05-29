Маленький ребенок попал под машину в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

На Древлянке ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В пятницу, 27 мая, в 21.20 в районе дома №4 по улице Чистой водитель автомобиля Mazda совершила наезд на семилетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

К счастью, серьезных травм ребенок не получил, первокласснику оказана разовая медицинская помощь.

Госавтоинспекция Петрозаводска настоятельно рекомендует родителям регулярно напоминать детям правила безопасности на дороге!