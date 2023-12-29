Маленький ребенок пострадал в аварии на встречной полосе в Карелии

В Медвежьегорском районе республики произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 января около 12.20 дня в 7 километрах от Медвежьегорска произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, Nissan Juke, поворачивая направо, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.
В результате аварии травмы получил 3-летний ребенок — пассажир Nissan, 45-летнему пассажиру Ford на месте оказана разовая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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