Маленький ребенок пострадал в аварии на западе Карелии

Авария произошла в Сортавале, девочка была доставлена в больницу.

О произошедшем в Сортавале ДТП написал в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Авария произошла на пересечении улиц садовая и Карельская. Одной из пострадавших в ДТП оказалась девочка 2018 года рождения, местная жительница. С ушибами мягких тканей головы доставлена на осмотр в Сортавальскую ЦРБ.

Ранее двое детей пострадали в аварии в центре Петрозаводска.