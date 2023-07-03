Маленький ребенок пострадал в жесткой аварии на юге Карелии (ФОТО)

Две иномарки столкнулись на востоке Карелии.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей 3 июля в 12.45 на 634 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск».

Там 36-летний водитель за рулем Skoda Octavia при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Renault Duster, двигавшемуся в попутном направлении под управлением 62-летнего водителя.

В результате аварии был травмирован 3-летний ребенок — пассажир Renault.