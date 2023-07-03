Маленький ребенок пострадал в жесткой аварии на юге Карелии (ФОТО)

Две иномарки столкнулись на востоке Карелии.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей 3 июля в 12.45 на 634 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск».
Там 36-летний водитель за рулем Skoda Octavia при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Renault Duster, двигавшемуся в попутном направлении под управлением 62-летнего водителя.
В результате аварии был травмирован 3-летний ребенок — пассажир Renault.
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