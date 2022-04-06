Маленький ребенок упал под вагон поезда «Санкт-Петербург–Петрозаводск»

При посадке в вагон «Ласточки» трехлетний ребенок упал с платформы.

Трехлетний ребенок упал под вагон поезда «Ласточка», отправлявшегося по маршруту «Санкт-Петербург-Петрозаводск». Информацию об этом опубликовала онлайн-газета «ВСЁ».

По словам журналиста газеты, ехавшей на том же поезде, инцидент произошел вечером 14 апреля, перед отправлением поезда, стартовавшего в 18.00 по маршруту «Санкт-Петербург–Петрозаводск». При посадке в вагон трехлетний малыш упал на землю между платформой и вагоном.

Мать мальчика упала на платформу и начала доставать ребенка. Чуть позже, по словам свидетеля, ей на помощь пришел начальник поезда, находившийся рядом с вагоном. К счастью, трагедии удалось избежать, малыша вызволили из-под вагона.

Впоследствии женщина рассказала журналисту, что инцидент обошелся без видимых повреждений у ребенка.

Свидетелей также удивило бездействие проводника вагона как перед, так и во время спасения малыша. При этом начальник поезда отказался от комментариев, попросив направить запрос в РЖД.