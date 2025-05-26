Маленького велосипедиста сбил неизвестный в Петрозаводске

Правоохранители разыскивают участника аварии на Древлянке.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей 3 июня в 17.00 в районе дома № 3 по улице Хейкконена.

Там автомобиль под управлением неустановленного водителя сбил 11- летнего велосипедиста.

Сотрудники Госавтоинспекции на место ДТП не выезжали, ребенок позже самостоятельно обратился в ДРБ, где ему назначили амбулаторное лечение.

Водитель с места ДТП скрылся, об аварии не сообщил. В ГАИ просят откликнуться очевидцев происшествия, информацию сообщать по телефону 715-900.