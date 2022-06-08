Маленькой чемпионке по тайскому боксу в Карелии собирают деньги на поездку на Первенство мира, куда она прошла отбор

Карельская спортсменка 12-летняя Анастасия Чирик прошла отбор на Первенство мира по тайскому боксу, но поехать туда не может, потому что у нее нет 300 тысяч рублей.

В паблике спортивной организации по тайскому боксу появилось объявление о сборе денег для талантливой спортсменки.

«Чирик Анастасия в 2022 году выиграла Первенство России и стала 1-ым номером в составе сборной России. Прошла отбор на Первенство мира: Малайзия, Кулуа-Лумпур, которое пройдет 9- 21 августа. Стоимость поездки 300 тысяч рублей. Самостоятельно родители и спортивный клуб не смогут осилить такую сумму, а все вместе мы можем помочь малышке исполнить не только её мечту, но и презентовать Карелию на международном уровне» - говорится в сообщении спортклуба.

Спортивный клуб обещает все отчёты по переводам и затратам опубликовать на своей странице FIGHTER GYM: Тайский бокс|Muaythai|Петрозаводск.

Если у вас есть возможность и желание помочь ребенку, спортсменке, чемпионке, то реквизиты для перевода указаны здесь.