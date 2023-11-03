Маленькую девочку в Беломорском районе искусала бродячая собака

Беломорский суд обязал местных чиновников выплатить семье ребенка компенсацию морального вреда.

Беломорский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей за укус ребенка безнадзорной собакой.



В суд иск подала мать девочки. По ее словам, животное напало на ребенка на улице, ей назначили курс уколов. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу 100 тысяч рублей.



Поскольку организацией отлова безнадзорных животных должны заниматься районные власти, компенсацию суд взыскал с местной администрации - в размере 30 тысяч рублей.



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в Беломорском районном суде.