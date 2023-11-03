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Маленькую девочку в Беломорском районе искусала бродячая собака

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10:16, 08 Ноября 2023
фото: © Reuters © 2015, Sergio Moraes

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Беломорский суд обязал местных чиновников выплатить семье ребенка компенсацию морального вреда.

Беломорский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей за укус ребенка безнадзорной собакой. 

В суд иск подала мать девочки. По ее словам, животное напало на ребенка на улице, ей назначили курс уколов. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу 100 тысяч рублей.

Поскольку организацией отлова безнадзорных животных должны заниматься районные власти, компенсацию суд взыскал с местной администрации - в размере 30 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в Беломорском районном суде. 

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