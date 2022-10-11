Маленькую водовозку купили жителям райцентра на севере Карелии

Автоцистерну на базе КамАЗа приобрели для жителей Беломорска, сообщили в Заксобрании Карелии.

Для жителей Беломорска купили новую автоцистерну для питьевой воды на базе КамАЗа. Об этом в соцсети сообщила депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева.



«Приобретение машины для доставки воды - это был один из наказов избирателей. Он выполнен. Старая машина изношена полностью и уже работала через раз, требовала приличных вложений в ремонт и обслуживание», - отметила депутат.



Объем новой автоцистерны - 7,5 кубических метров. Это немного, на КамАЗы ставят цистерны объемом от пяти до 24 кубических метров.





