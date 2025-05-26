Мальки лосося не желали уплывать из трубы по время зарыбления реки Шуя в Карелии

В минувший четверг 29 мая река Шуя получила больше двух тысяч новых обитателей — ими стали мальки онежского лосося. Наш корреспондент наблюдал за процессом зарыбления реки Шуи.

Как мы уже рассказывали, что «выпускной вечер» у юных рыбин оказался весьма помпезным: в церемонии принимали участие карельский губернатор Артур Парфенчиков, несколько сенаторов и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Высоким гостям дали возможность лично выпустить некоторое количество мальков в реку — из ведра. В остальном же процесс идет автоматически: рыба уходит из специального резервуара по трубе.

Правда, присутствующие столкнулись с интересной ситуацией: мальки не желали уплывать, и даже покидать трубу.

В нашем материале рассказываем, почему они так делали и что с ними будет дальше. А еще о том, как убивали, а потом восстанавливали главную рыбу Карелии.