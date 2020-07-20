Мало народа и плохой климат: названы причины низкого качества жизни в Карелии

Карелия заняла 62 место в рейтинге регионов России по качеству жизни - несмотря на целый ряд высоких показателей общий балл оказался низким из-за плохого климата и малонаселенности республики.

Исследование проводило рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК). При сопоставлении регионов России специалисты опирались на 10 основных показателей, объединенных в итоговую оценку. Эти показатели, по мнению НКР формируют понятие качества жизни.

Например, оценивался оборот розничной торговли как показатель благосостояния населения. По мнению составителей рейтинга, именно он отражает объем расходов граждан на текущее потребление.

Также на рейтинг повлияло соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного квадратного метра жилья и ряд других показателей.

Многие из них оказались выше, чем в большинстве регионов России, но это не помогло Карелии занять высокую позицию в рейтинге. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".