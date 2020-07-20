890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелию идут дожди и похолодание 3
20.07.2020 15:47
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 1
20.07.2020 16:33
Олимпийское училище в Карелии набирает хоккеистов со всей России 2
20.07.2020 18:40
Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом для борьбы с "пробками" 3
20.07.2020 14:33
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:28
Умер знаменитый ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
20.07.2020 21:05

Мало народа и плохой климат: названы причины низкого качества жизни в Карелии

Новости. Общество
12:02, 21 Июля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Карелия заняла 62 место в рейтинге регионов России по качеству жизни - несмотря на целый ряд высоких показателей общий балл оказался низким из-за плохого климата и малонаселенности республики.

Исследование проводило рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК). При сопоставлении регионов России специалисты опирались на 10 основных показателей, объединенных в итоговую оценку. Эти показатели, по мнению НКР формируют понятие качества жизни.

Например, оценивался оборот розничной торговли как  показатель благосостояния населения.  По мнению составителей рейтинга, именно он отражает объем расходов граждан на текущее потребление.

Также на рейтинг повлияло соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного квадратного метра жилья и ряд других показателей.

Многие из них оказались выше, чем в большинстве регионов России, но это не помогло Карелии занять высокую позицию в рейтинге. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2020-07-21 13:19:02
Хроническая тупость и непрофессионализм чиновников на протяжении долгих лет . коррупция и кумовство - это и есть причины . других просто нет .
Миша
2020-07-21 13:16:09
Рядом Финляндия- лучшая в мире страна!!! По показателям уже мировым! Пол Карелии побывали уже у соседей, чиновники за "опытом" ездят туда постоянно, прекрасно видят как там работают и живут люди, какие там дороги и всё остальное! И вдруг!!! Выясняется что у нас "климат виноват"?!?!?!
Вот блин Открытие? А мы то думали и знали о других причинах!?!
stranger
2020-07-21 13:05:44
Сравните Финскую Карелию и Карелию в составе РФ. Климат говоришь...
zanoza
2020-07-21 12:58:47
Значит погода теперь виновата в том что мы хреново живём :)
Ткачев
2020-07-21 12:26:41
"География - это приговор" (с)
Кроме того, Карелия - это часть России, и часть проблем Карелии является отражением проблем всей России. А проблем у России чуть больше чем дохрена. ..., ... .(Лавров)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
14.07.2020, 15:08
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Аналитика

20.07.2020 16:33
Капитал
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 1
Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Без политики
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
В магазине Jolidon каждая женщина найдет себе подарок по своему вкусу и размеру.
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»