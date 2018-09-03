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Новости. Общество
10:32, 03 Сентября 2018
фото: www.instagram.com/vika_kisimiaka

"Мало света и ни черта не работает": питерская блогерша поделилась своими впечатлениями от Петрозаводска

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Видеоблогер из Петербурга Вика Кисимяка, которая 1 сентября представила в Парке культуры и чтения свою книгу "АДвокат", поделилась впечатлениями от Петрозаводска.

В субботу вечером Вика Кисимяка пообщалась в Инстаграме со своими подписчиками в прямом эфире. Гуляя по проспекту Ленина, девушка рассказала, на что обратила внимание, впервые приехав в карельскую столицу.

В настоящее время стрим на Инстаграме уже недоступен, но запись можно посмотреть по ссылке.     

Петрозаводск Вика Кисимяка сравнила с Красносельским районом Санкт-Петербурга.   

"Петрозаводск – странный, но ни в коем случае не в плохом смысле. Наоборот, в хорошем. Он мне напоминает один большой Красносельский район в Питере. И это, наверное, неплохо, надо будет еще приехать. Возможно, я посмотрела все самое фундаментальное. У вас есть очень прикольные места. Типа, первые пушки, которые отливали для войны со шведами и которые взрывались, потому что они были хреново сделаны", - рассказала она.

Вика также отметила "немного странный контингент на улице":

"Немного странный контингент на улице. Боюсь кого-то обидеть, но они выглядят очень настораживающе. Все какие-то ходят – либо задумчивые, либо с пивом, не знаю".

Еще одна странность, по ее словам, – неработающие магазины.

"Из странного – ни черта не работает. Написано: часы работы - с такого по такое. Приходишь в место, а оно не работает.  То есть чувак просто не пришел открывать магазин. Что происходит? И ладно это был бы какой-то один магазин, но их несколько! В итоге я не купила то, что я хотела", - сказала она.

Ночью Петрозаводск, считает Вика Кисимяка, выглядит красивее.

"Наконец-то я поняла, что Центр здесь все-таки есть, он похож немножко на Центр. Потому что днем мне так не показалось. Мне кажется, что Петрозаводск ночью, в темноте, в чем-то красивее даже. Хотя у вас очень мало света. Мне кажется, нужно больше света", - отметила она.    

Судя по Инстаграму Вики Кисимяки, она также побывала в "Долине зайцев".


Вика Кисимяка и Сергей Гапанович/ www.instagram.com/vika_kisimiaka

"Долина зайцев и ее создатель – самое крутое, что я видела в этом году", - призналась девушка.

Автора проекта Сергея Гапановича она сравнила с Рагнаром – героем сериала "Викинги".

Вика Кисимяка снимает видео на тему кино и комиксов и выкладывает их в Интернет. Ее канал на Youtube насчитывает более 650 тысяч подписчиков.

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Комментарии

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J A
2018-09-03 11:56:15
А здесь никому не рады. Местное быдло начинает багетить при виде малейшей критики в адрес их родного болота. Какой туризм, что вы, зачем его и вообще что-то развивать в республике, пусть все валят, а то понаехали тут. Быть дружелюбными и попытаться показать человеку город и его жителей с лучшей стороны - зачем, просто все вон.
Инженер Брунс
2018-09-03 11:27:42
какая умная нашлась. Ваш Питер бы посадить на бюджет Кеми, мы бы посмотрели, как бы вы выжили. Ездит по стране , дармоедка, пшла вон отсюда
однозначно
2018-09-03 10:52:31
Пусть убирается обратно и передаст своим коллегам по бесполезности, что питерским здесь не рады
Гость
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