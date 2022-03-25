Малоимущим жителям Карелии раздают деньги на покупку лекарств

Министерство социальной защиты Карелии подготовило разъяснения о предоставлении материальной помощи на приобретение лекарств и проезд к месту лечения малоимущим жителям республики.

Выплаты предусмотрены целевой программой «Адресная социальная помощь».

Право на материальную помощь имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. В 2022 году в целом по Карелии величина прожиточного минимума составляет для трудоспособного населения 16 463 рубля, для пенсионеров — 13 345 рублей, для детей — 14 651 рубль.

В течение года можно получить выплаты на лекарства в размере не более 5 тыс. рублей и на проезд к месту лечения на такую же сумму.

Для получения единовременной материальной помощи необходимо подать заявление в Центр социальной работы республики или в Многофункциональный центр по месту жительства.